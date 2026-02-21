En distintos procedimientos demoraron a cuatro sujetos por merodeo

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, durante la madrugada de hoy 21-02-26, tras llevar adelante tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron en distintas circunstancias la demora de cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, quienes se encontraban merodeando y visualizando detenidamente los domicilio y vehículos estacionados en la vía pública.
Dichos procedimientos, se concretaron, uno por Avenida Ibera y calle Ricardo Gutiérrez, así también por calles Bonastre y Ushuaia, Avenidas Paysandú y Patagonia y otro por Ricardo Gutiérrez y El Dorado.
Los demorados, fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.