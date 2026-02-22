En recorridas de prevención la Policía secuestró elementos de dudosa procedencia

Durante la madrugada de ayer 21-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Sexta urbana llevaron adelante recorridas de prevención en distintos barrios de su jurisdicción, logrando en distintas circunstancias la demora de dos personas y el secuestro preventivo de elementos de dudosa procedencia.
El primer procedimiento, lo concretaron en inmediaciones del barrio Universitario, donde identificaron y demoraron a un hombre trasladando en su poder un tubo de gas de 10kg, del cual no supo justificar su procedencia.
De igual manera, en el barrio San Gerónimo demoraron a otra persona, quien trasladaba una chapa de 5 metros aproximadamente.
Los demorados y elementos secuestrados fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.