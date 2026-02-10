Encontraron sin vida a un hombre que era intensamente buscado en San Miguel

Personal policial de la Comisaria de Distrito San Miguel informa que luego de intensos trabajos de búsqueda y rastrillajes, en horas de la tarde de ayer 09-02-26, lamentablemente fue hallado sin vida el ciudadano ZARACHO DIONISIO DE 75 AÑOS DE EDAD, quien se habría ausentado de su hogar ubicado en el Paraje El Caiman el pasado 07-02-26. cabe señalar que, a simple vista al momento del hallazgo, aparentemente no tendría lesiones visibles. Desconociéndose hasta el momento mas detalles y pormenores, lo que serían materia de investigación, siendo trasladado el cuerpo para realizar la autopsia correspondiente a fin de determinar fehacientemente las causales del deceso.
Por ello, se agradece a los distintos medios de prensa y a la población
en general por la difusión y se solicita dejar sin efecto la solicitud de
colaboración para la búsqueda y localización del mismo.
Al respecto, en la citada comisaria se llevan adelante las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de investigación.