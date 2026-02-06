En la mañana de ayer 05-02-26
finalizó con éxito el curso de capacitación de la ley de narcomenudeo el cual
dio inicio el pasado 03-02-26 en el Círculo de Oficiales de la Policía.
En la oportunidad estuvieron
presentes el Sr Ministro de Seguridad Dn. Adan Gaya, el jefe de la Policía de
Corrientes, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Director de
Drogas Peligrosas y Crimen Organziado Comisario Mayor Juan José Maidana.
Los efectivos recibieron instrucción sobre la parte teórica y práctica sobre los alcances de la Ley, 23737, ley 6725 (ley de narco menudeo de la provincia), decreto 24442 (narco menudeo), ley 22415, nuevo código procesal penal federal, actas (formularios), secuestros, cadena de custodia, nuevo código procesal penal de la provincia de corrientes, entro otros.