General Paz: Demoran a dos hombres armados en una reserva natural

Anoche, cerca de las 21:10, personal de la Policía Rural y Ecológica de General Paz, junto a Gendarmería Nacional del destacamento Ituzaingó, frenó a dos hombres durante un control de rutina sobre la ruta provincial 5.
En plena zona de Reserva Natural Protegida, uno de ellos tenía encima una pistola calibre 9 milímetros montada y lista para disparo. Fue identificado como José Luis R. , que iba acompañado por Pablino V. . El arma generó la inmediata intervención del personal policial.Si bien presentó la documentación correspondiente del arma no cumplía con las normas de portación , tras dar aviso al fiscal de turno, Daniel Lezcano, se determinó que se inicie actuaciones contravencionales de oficio por una presunta infracción al artículo 84 del Código de Faltas de la provincia.
En zonas protegidas, el control es firme y constante.