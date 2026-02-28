Goya: La Policía recuperó una moto recientemente sustraída

El procedimiento lo concretaron tras una minuciosa labor investigativa, y contando con la valiosa colaboración de la Comisaría de Distrito Cuarta de Goya, finalmente lograron la aprehensión de dos personas mayores de edad, quienes estarían presuntamente vinculadas al hecho delictivo. Como así también el secuestro y recuperación varios elementos -herramientas- que habían sido sustraídos del local comercial.
Al respecto, los aprehendidos junto a lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes.