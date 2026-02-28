sábado, 28 de febrero de 2026

Goya: La Policía recuperó una moto recientemente sustraída

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Goya, en el marco de la investigación por un hecho delictivo ocurrido días atrás en una carpintería ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Goya, lograron finalmente recuperar varios elementos sustraídos y la aprehensión de dos personas que tendrían relación al hecho.
El procedimiento lo concretaron tras una minuciosa labor investigativa, y contando con la valiosa colaboración de la Comisaría de Distrito Cuarta de Goya, finalmente lograron la aprehensión de dos personas mayores de edad, quienes estarían presuntamente vinculadas al hecho delictivo. Como así también el secuestro y recuperación varios elementos -herramientas- que habían sido sustraídos del local comercial.
Al respecto, los aprehendidos junto a lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes.