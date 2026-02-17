Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo realizaron, los mencionados policías luego de tomar conocimiento que de inmediaciones de calles Juan Martínez y Evaristo López de la ciudad de Goya –vía pública-, personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta –marca Honda Wave-.
Tal es así y de forma inmediata iniciaron diversas labores de investigación y rastrillajes, en ese marco y en colaboración de sus pares, personal de la Comisaría de distrito Quinta de Goya, tras ser alertados por el SIS 911, lograron hallar abandonado el rodado en inmediaciones de calle Peñaloza y Ruta Nacional N°12.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponde.