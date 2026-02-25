Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada, hay dos demorados

En horas de la noche de ayer 24-02-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito tercera de Goya, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal en turno, recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída, procediendo a la aprehensión de dos jóvenes.
El procedimiento lo realizaron, cerca de las 21.00 horas, luego de un intenso trabajo investigación, en relación a la sustracción de una motocicleta -marca Zanella ZB110cc- el pasado 21-02-26, lo que finalmente posibilitó hallar y recuperar el rodado, así mismo procedieron a la aprehensión de dos jóvenes -mayores de edad-, sindicados como presuntos autores del hecho.
Los aprehendidos junto al rodado recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.