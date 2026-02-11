miércoles, 11 de febrero de 2026

Goya: La Policía secuestró dos terneros de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, lograron el secuestro preventivo de dos terneras las cuales eran trasportadas sin guía y marca correspondiente.

El procedimiento, lo llevaron a cabo en la jornada de hoy 11-02-26, por Ruta Nacional nº12, donde realizaban operativos de contralor y al detener la marcha de un camión y solicitar al conductor las documentaciones correspondientes, se logró determinar que trasportaba un total de 17 animales vacunos, de los cuales, dos de ellos -marca Braford- no contaba con las documentaciones correspondientes.

Por tal motivo, por disposición de las autoridades judiciales en turno, procedieron al secuestro preventivo de las mismos.