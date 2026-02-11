Goya: La Policía secuestró dos terneros de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, lograron el secuestro preventivo de dos terneras las cuales eran trasportadas sin guía y marca correspondiente.
El procedimiento, lo llevaron a cabo en la
jornada de hoy 11-02-26, por Ruta Nacional nº12, donde realizaban operativos de
contralor y al detener la marcha de un camión y solicitar al conductor las
documentaciones correspondientes, se logró determinar que trasportaba un total
de 17 animales vacunos, de los cuales, dos de ellos -marca Braford- no contaba
con las documentaciones correspondientes.
Por tal motivo, por disposición de las autoridades judiciales en turno, procedieron al secuestro preventivo de las mismos.