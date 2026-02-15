Gran despliegue policial por los Corsos de las localidades de Yataí Ti Calle y El Sombrero

La Policía realizará un operativo de seguridad, en el marco de las celebraciones por la “Noche de Corsos” – Yataí Ti Calle – Corrientes 2026.
Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones de la Policía; la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional II° Goya; la Comisaria de Distrito Yataí Ti Calle, la Dirección General de Seguridad Vial, de la Dirección de grupos especiales; se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, en el marco de las celebraciones por la “Noche de Corsos” – Yataí Ti Calle Corrientes 2026, que se llevará a cabo el día DOMINGO 15 DE FEBRERO del año en curso; sobre Avenida Raul Alfonsil de dicha localidad, previéndose una masiva concurrencia de personas, que llegarán por distintos medios (vehículos, motocicletas, etc.).
Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores y autoridades municipales, entre otras.
En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha localidad, se advierta a los conductores, sobre este evento que se desarrollará en dicha localidad, para que tomen las precauciones del caso.
Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.
EL SOMBRERO
La Policía realizará un operativo de seguridad, en el marco del “Baile de Carnaval y Desfile de Comparsas” – El Sombrero – Corrientes 2026.
Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones de la Policía; la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional VII° Saladas; la Comisaria de Distrito El Sombrero, la Dirección General de Seguridad Vial, de la Dirección de grupos especiales; se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, en el marco del Baile de Carnaval y Desfile de Comparsas” – El Sombrero - Corrientes 2026, que se llevará a cabo los días DOMINGO 15 y LUNES 16 DE FEBRERO del año en curso; en el predio “La Tradición” ubicado en Avenida Los Docentes y calle Peón Rural de dicha localidad, previéndose una masiva concurrencia de personas, que llegarán por distintos medios (vehículos, motocicletas, etc.).
Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores y autoridades municipales, entre otras.
En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha localidad, se advierta a los conductores, sobre este evento que se desarrollará en dicha localidad, para que tomen las precauciones del caso.
Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.