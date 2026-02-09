Hallaron muerto a un joven que estaba desaparecido en Virasoro

Un profundo impacto social conmocionó a la
ciudad de Gobernador Virasoro tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven
en un terreno baldío del barrio Cesáreo Navajas, ocurrido durante la tarde del
viernes. En las últimas horas, fuentes oficiales confirmaron que se trata de
una persona que era intensamente buscada luego de una denuncia por
desaparición.
El hecho se registró pasadas las 15, en un
predio ubicado sobre calle Arturo Illia, a unos 100 metros de la Escuela
Primaria N 325. Vecinos del lugar advirtieron la presencia de una persona
tendida en el terreno y dieron aviso inmediato a la Policía, lo que permitió
una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
Al arribar al sitio, los efectivos constataron
que se trataba de un hombre joven, de entre 25 y 35 años, quien, según las
primeras observaciones, llevaba varias horas sin vida. De inmediato, se
procedió a delimitar la zona y preservar la escena, a fin de permitir el
trabajo del personal especializado y evitar cualquier tipo de alteración que
pudiera afectar la investigación.
Con el avance de las actuaciones, la Policía
confirmó oficialmente que el cuerpo pertenece a un joven de apellido Fernández,
cuya desaparición había sido denunciada días atrás por su padre. Esta denuncia
previa permitió vincular rápidamente el hallazgo con una causa que ya se
encontraba en trámite, lo que facilitó la identificación de la víctima.
Vecinos del barrio señalaron que el joven
frecuentaba habitualmente la zona y era conocido en el sector. Algunos
testimonios recogidos indicaron que atravesaba situaciones personales complejas
en los últimos tiempos, aunque desde las autoridades aclararon que estos
aspectos forman parte de la investigación y no han sido confirmados de manera
oficial.
En el lugar trabajaron efectivos policiales,
personal de Criminalística y autoridades judiciales, quienes realizaron las
pericias correspondientes para relevar pruebas y documentar la escena. Todas
las actuaciones fueron elevadas a la fiscalía interviniente, que sigue de cerca
el desarrollo del caso.
Por disposición judicial, el cuerpo fue
trasladado a la ciudad de Santo Tomé, donde será sometido a una autopsia
médico-legal. El resultado de este estudio será determinante para establecer
con precisión la causa del fallecimiento y definir si se trató de una muerte
natural o si existen indicios de otras circunstancias.
Desde la fuerza policial informaron que, por el
momento, no se descarta ninguna hipótesis. La investigación continúa abierta y
se aguardan los informes forenses, periciales y testimoniales que permitan
esclarecer lo ocurrido.
Mientras tanto, la noticia generó una profunda
conmoción en la comunidad de Gobernador Virasoro donde familiares, amigos y
vecinos expresaron su pesar y acompañamiento a los seres queridos del joven.
Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar con todas las diligencias
necesarias para aportar claridad al caso y brindar respuestas a la familia.
Fuente: www.radiodos.com.ar