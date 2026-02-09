lunes, 9 de febrero de 2026

Hallaron muerto a un joven que estaba desaparecido en Virasoro

INVESTIGAN LAS CAUSAS 
El hallazgo del cuerpo sin vida del adolescente en un terreno baldío generó un fuerte impacto en Gobernador Virasoro. La víctima había sido denunciada como desaparecida y ahora la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

Un profundo impacto social conmocionó a la ciudad de Gobernador Virasoro tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en un terreno baldío del barrio Cesáreo Navajas, ocurrido durante la tarde del viernes. En las últimas horas, fuentes oficiales confirmaron que se trata de una persona que era intensamente buscada luego de una denuncia por desaparición.

El hecho se registró pasadas las 15, en un predio ubicado sobre calle Arturo Illia, a unos 100 metros de la Escuela Primaria N 325. Vecinos del lugar advirtieron la presencia de una persona tendida en el terreno y dieron aviso inmediato a la Policía, lo que permitió una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Al arribar al sitio, los efectivos constataron que se trataba de un hombre joven, de entre 25 y 35 años, quien, según las primeras observaciones, llevaba varias horas sin vida. De inmediato, se procedió a delimitar la zona y preservar la escena, a fin de permitir el trabajo del personal especializado y evitar cualquier tipo de alteración que pudiera afectar la investigación.

Con el avance de las actuaciones, la Policía confirmó oficialmente que el cuerpo pertenece a un joven de apellido Fernández, cuya desaparición había sido denunciada días atrás por su padre. Esta denuncia previa permitió vincular rápidamente el hallazgo con una causa que ya se encontraba en trámite, lo que facilitó la identificación de la víctima.

Vecinos del barrio señalaron que el joven frecuentaba habitualmente la zona y era conocido en el sector. Algunos testimonios recogidos indicaron que atravesaba situaciones personales complejas en los últimos tiempos, aunque desde las autoridades aclararon que estos aspectos forman parte de la investigación y no han sido confirmados de manera oficial.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Criminalística y autoridades judiciales, quienes realizaron las pericias correspondientes para relevar pruebas y documentar la escena. Todas las actuaciones fueron elevadas a la fiscalía interviniente, que sigue de cerca el desarrollo del caso.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Santo Tomé, donde será sometido a una autopsia médico-legal. El resultado de este estudio será determinante para establecer con precisión la causa del fallecimiento y definir si se trató de una muerte natural o si existen indicios de otras circunstancias.

Desde la fuerza policial informaron que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. La investigación continúa abierta y se aguardan los informes forenses, periciales y testimoniales que permitan esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, la noticia generó una profunda conmoción en la comunidad de Gobernador Virasoro donde familiares, amigos y vecinos expresaron su pesar y acompañamiento a los seres queridos del joven. Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar con todas las diligencias necesarias para aportar claridad al caso y brindar respuestas a la familia.

Fuente: www.radiodos.com.ar