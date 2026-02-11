Intenso patrullaje en varios barrios de nuestra capital

En la jornada de ayer 10-02-26,
se dio una serie intensiva de patrullajes en el marco integral de seguridad y
prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de
Policía, donde efectivos policiales de diversas dependencias y de los grupos
especiales, realizaron una marcada presencia en distintos barrios de nuestra
capital y en zonas sensibles en diferentes horarios.
Teniendo en cuenta que las
diversas tareas de prevención realizadas por la Policía de Corrientes, se están
acentuando aún más los operativos de contralor de vehículos e identificación de
personas en puntos de control fijos y móviles haciendo foco en los barrios
denominados sensibles, logrando de esta forma una marcada presencia policial en
las calles, teniendo en cuenta los cerca de 107 barrios con los que cuenta
nuestra capital.
Por lo que de esta manera se aplicara esta metodología de trabajo preventivo en conjunto con las diversas dependencias, en los horarios rotativos.