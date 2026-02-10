Intensos operativos de contralor en Itatí: Hay varios demorados

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en la noche de ayer 09-02-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Itati en colaboración con el Grupo Táctico de Operaciones dependiente de la Unidad Regional Nº1, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada Localidad.
Dichos operativos, se acentuado de manera rutinaria con el fin de brindar
más seguridad al pueblo, oportunidades en que identifican a varias personas
para averiguación de sus antecedentes, además, se realizan controles de
diferentes vehículos que transitaban por la zona secuestrándose preventivamente
08 motocicletas, las cuales no contaban con la documentación correspondientes.
Las motocicletas, son trasladadas a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.