Itatí: La Policía recuperó una bicicleta robada, hay dos demorados

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 10:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -marca SLP, rodado 29- que se encontraba en la vereda de un local comercial, motivo por el cual de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y amplios patrullajes por distintas zonas, lograron en un descampado ubicado en el Barrio 9 de Julio de esta localidad observar una bicicleta con las similares características, la cual se encontraba entre unas malezas, por lo que procedió al secuestro preventivo de la misma, así mismo en la oportunidad demoraron a dos hombres mayores de edad, quienes aparentemente serían los presuntos autores del hecho.
Los hombres y la bicicleta fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.