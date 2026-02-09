Itatí: La Policía secuestró un automóvil buscado por la justicia

En horas de la mañana de hoy 09-02-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itatí, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un legaje judicial en trámite, tras diligenciar una orden de allanamiento secuestraron un automóvil.
Los distintos trabajos investigativos desplegados llevaron a los policías
a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Coronel
Desiderio Sosa y Fray Juan de Gamarra, lugar donde se logró el secuestro de un
vehículo automotor marca Renault, modelo Kangoo 1.6, el cual guardaría relación
con la causa que se investiga.
Al respecto, lo secuestradas fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.