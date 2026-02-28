sábado, 28 de febrero de 2026

Itatí: La policía secuestró una moto de dudosa procedencia

En la noche del pasado 26-02-26, alrededor de las 22:30 horas, personal policial de la Comisaría de Itatí, en el marco de los operativos de control vehicular e identificación de personas dispuestos por la Jefatura de Policía de la Provincia, dentro del Plan Integral de Seguridad y Prevención, llevo adelante diferentes procedimientos, finalmente secuestrando una motocicleta que sería de dudosa procedencia.

Dicho operativo se llevó a cabo sobre Ruta Provincial N°20 y Avenida 25 de Mayo, acceso a la mencionada localidad, donde los efectivos observaron aproximarse al control una motocicleta de 110c.c conducida por un hombre, el cual al notar la presencia policial emprendió la huida, realizando maniobras peligrosas, por lo que, ante esta situación, el personal policial inició un seguimiento lograron posteriormente divisar el rodado abandonado entre las malezas, en el acceso a un callejón de un campo, por lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.

La motocicleta fue trasladada a la dependencia policial para continuar con las diligencias de rigor, siendo puesta a disposición de la unidad fiscal en turno.