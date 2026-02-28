Itatí: La policía secuestró una moto de dudosa procedencia

Dicho operativo se llevó a cabo sobre Ruta Provincial N°20 y Avenida 25 de Mayo, acceso a la mencionada localidad, donde los efectivos observaron aproximarse al control una motocicleta de 110c.c conducida por un hombre, el cual al notar la presencia policial emprendió la huida, realizando maniobras peligrosas, por lo que, ante esta situación, el personal policial inició un seguimiento lograron posteriormente divisar el rodado abandonado entre las malezas, en el acceso a un callejón de un campo, por lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.
La motocicleta fue trasladada a la dependencia policial para continuar con las diligencias de rigor, siendo puesta a disposición de la unidad fiscal en turno.