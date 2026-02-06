Ituzaingó: La Policía detectó animales vacunos en áreas protegidas

Personal policial dependientes de la Policía Rural y Ecológica de Ituzaingó detecto el ingreso de animales vacuno en reservas naturales y áreas protegidas ubicadas en el departamento de Concepción.
Por ello, y con intervención de las autoridades judiciales en turno, los
mencionados efectivos utilizaron medios tecnológicos logrando de esta manera
identificar la marca de los ganados y así dar con el propietario de los mismos.
Los animales vacunos, fueron retirados de la zona a fin de ser trasladados hasta el campo del propietario correspondiente.