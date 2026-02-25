Ituzaingó: La Policía recuperó un motor fuera de borda recientemente sustraído

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de intenso trabajos de investigación, que los llevó primeramente a diligenciar dos órdenes de allanamientos, los cuales arrojaron resultado negativo, sin embargo, siguiendo la línea investigativa, hallaron tras un amplio rastrillaje por zona de barranco, en cercanías al cementerio local, entre malezas y carrizal, semi enterrado, un motor fuera de borda, -marca Yamaha de 8hp-, que fuera denunciado como sustraído, procediendo al secuestro preventivo.
El motor recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.