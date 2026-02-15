Joven demorado cuando intentaba robar una motocicleta

En horas de la madrugada de hoy 15-02-26, efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Primera Urbana, en momentos en que realizaban sus labores específicas, aprehendieron a un sujeto que habría sido demorado por una persona, quien presuntamente habría intentado cometer un hecho delictivo.
El procedimiento lo realizaron, en inmediaciones de Avenida Maipú y calle La Cruz, cuando tomaron conocimiento a través de un llamado telefónico sobre la demorado a un joven -21 años de edad-, por lo que se constituyen al lugar y proceden a la aprehensión de esta persona, ya que presuntamente habría intentado sustraer una motocicleta marca Honda modelo XR 150c.c-
El sujeto fue trasladado a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.