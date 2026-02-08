Joven murió tras derrapar e incendiarse su motocicleta

En horas de la tarde de ayer 08-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Sexta urbana, tomaron conocimiento que por Avenida Independencia y calle Medrano se habría registrado un siniestro vial, en el cual -por causas y circunstancias que se tratan de establecer- un motociclista habría impactado con un automóvil estacionado lo que produjo su deceso a la cinta asfáltica y el incendio del rodado menor.
Según la información inicial obtenida, el
hecho se habría registrado alrededor de las 17:00 horas y tuvo como
protagonistas a una motocicleta -marca Honda CBR 1000 cc. – el cual era guiado por un hombre de apellido Flores -35- y
un automóvil estacionado -marca Volkswagen Gol Trend.
A consecuencia del siniestro, el conductor del rodado menor fue trasladado hasta el Hospital Escuela, donde horas después informaron su lamentable deceso; al respecto en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada dependencia se continúan con las actuaciones correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.