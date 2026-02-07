La Cruz: Fue demorado por robar gasoil de una arrocera

Anoche, cerca de las 22:35 horas, personal de la Policía Rural y Ecológica con asiento en La Cruz, a cargo del Crio. Mayor Lugo, montó una vigilancia discreta tras la denuncia de un productor arrocero que venía sospechando el robo sistemático de combustible durante la cosecha nocturna. El procedimiento se realizó sobre Ruta Provincial 114, en el paraje Las Palmas, a la salida de un establecimiento arrocero.
En el lugar interceptaron un Renault 18 blanco conducido por Leonardo Diego V., de 32 años, domiciliado en La Cruz, quien iba acompañado de su hijo menor y transportaba en el baúl un bidón con unos 40 litros de gasoil. El hombre reconoció que el combustible había sido sustraído por su concuñado, tractorista de la firma Arroz Guaviraví. Interiorizado el fiscal de turno, Dr. Sotelo, ordenó la aprehensión en flagrancia, el secuestro del bidón, el vehículo y el teléfono celular, continuándose con las actuaciones de rigor. Aunque parezca poco, este robo hormiga se vendría haciendon desde hace tiempo.