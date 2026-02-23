La Policía aprehendió a un hombre que intento sustraer una motocicleta

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 18.30horas, cuando son alertados que en inmediaciones de Junín al N°1300, un sujeto tras ingresar al estacionamiento de un edificio y violentar el traba manubrio de una motocicleta –marca Honda Wave-, al momento que la intentaba sustraer, fue sorprendido por el propietario quien logro ponerlo en fuga, en esa circunstancia y con la colaboración de un transeúnte lograron darle alcance, juntamente con personal policial del Comando de Patrullas que se encontraba en las cercanías proceden a la aprehensión de esta persona, de apellido Luque (40).
El aprehendido además resultó tener múltiples antecedentes policiales por diversos hechos delictivos, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites del caso.