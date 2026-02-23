lunes, 23 de febrero de 2026

La Policía aprehendió a un hombre que intento sustraer una motocicleta

En horas de la tarde de ayer 22-02-26, efectivos policiales de la Comisaria Quinta Urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados de un ilícito, con la valiosa colaboración de la propia víctima y de un transeúnte, lograron la aprehensión de un sujeto que habría intentado sustraer una motocicleta del estacionamiento de un edificio.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 18.30horas, cuando son alertados que en inmediaciones de Junín al N°1300, un sujeto tras ingresar al estacionamiento de un edificio y violentar el traba manubrio de una motocicleta –marca Honda Wave-, al momento que la intentaba sustraer, fue sorprendido por el propietario quien logro ponerlo en fuga, en esa circunstancia y con la colaboración de un transeúnte lograron darle alcance, juntamente con personal policial del Comando de Patrullas que se encontraba en las cercanías proceden a la aprehensión de esta persona, de apellido Luque (40).

El aprehendido además resultó tener múltiples antecedentes policiales por diversos hechos delictivos, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites del caso.