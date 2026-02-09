Monte Caseros: La Policía colaboró con Bomberos Voluntarios en un incendio forestal

Personal policial dependentes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Monte Caseros llevaron a cabo intensos trabajos controlando un foco ígneo de gran magnitud registrado en una zona de forestación.
El arduo trabajo llevado a cabo,
lo realizaron en horas d la noche del sábado 07-02-26, a raíz de la solicitud de
colaboración recibida por parte del personal de bomberos Voluntarios de esa
localidad sobre el incendio en un campo en el cual se encontraba una plantación
de eucaliptos de gran magnitud.
Cabe señalar que, al ser una zona
de difícil acceso, el personal en forma conjunta llevo a cabo trabajos de
contrafuego a fin de evitar la expansión del foco ígneo.