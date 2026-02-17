La Policía de Corrientes demoró a una mujer buscada por la Justicia de Entre Rios

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 05:00 horas, tras tomar conocimiento del requerimiento judicial por parte de la Policía de Entre Rios, en el marco de una causa que se encuentra en trámite por una supuesta sustracción de dinero, por lo que tras tareas investigativas se determinó que la misma se trasladaba a esta ciudad en un colectivo de larga distancia, es por ello que en la Terminal de Ómnibus de esta ciudad efectivos policiales procedieron a la demora de una mujer de 42 años de edad, quien además tenía en su poder un teléfono celular y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.
Al respecto, la mujer quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las diligencias de rigor.