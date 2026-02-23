La Policía demoró a dos hombres y secuestró elementos de dudosa procedencia

Dicho procedimiento lo concretaron cuando se encontraban de calle Basabilbaso al Nº850 aproximadamente, lugar donde divisaron a dos sujetos que trasportaban un bolso, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga, por lo que de inmediato se inició un seguimiento, logrando a pocos metros la demora e identificación de los mismos, tratándose de dos hombres mayores de edad, los cuales tenían en su poder un bolso que en su interior contenía dos notebooks -una marca Lenovo y otra una marca Conectar Igualdad-, de las cuales no supieron justificar su propiedad ni procedencia, secuestrándose preventivamente los mismos.
Al respecto, los demorados y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.