La Policía demoró a un hombre que participaba de una riña junto a otras personas

Hoy 07-02-26, en horas de la madrugada, personal policial dependientes del GRIM II, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que en inmediaciones del Puente Negro se estaría produciendo una riña entre varias personas.
Es por ello, que de forma
inmediata los uniformados se dirigieron hasta el lugar, donde al llegar, las
personas se dieron a la fuga, siendo demorado uno de ellos quien estaría
participando de la riña, tratándose de un mayor de 23 años de edad, secuestrándose
en poder del mismo un arma blanca -machete-.
El demorado junto al elemento
secuestrado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional 20ma a fin de
continuar con las diligencias del caso.