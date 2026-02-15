La Policía demoró a un hombre que ocasionaba disturbios armado con un revolver

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 22:45 horas, tras ser alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 s por el sistema de emergencias 911 que inmediaciones de calles Facundo Quiroga y Quito, un sujeto estaría provocando disturbios en la vía pública, por tal motivo los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde demoraron e identificaron a un hombre -alias Mandíbula- de 33 años de edad, quien tenía en su poder un arma de fuego, por lo que se procedió a su secuestro como así también de una motocicleta -marca Yamaha, modelo YBR 125cc-, en la cual se movilizaba el demorado.
El hombre junto a lo secuestrado fue trasladado a la dependencia policial jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias de rigor correspondientes, con intervención de la autoridad judicial en turno.