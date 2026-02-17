La Policía demoró a un peligroso arrebatador

El procedimiento lo realizaron cerca de las 21.30horas, cuando encontrándose en inmediaciones de calle Guastavino, intersección con calle General Paz observan a un sujeto a bordo de una motocicleta tipo 110 cc., quien al notar la presencia policial gira bruscamente y acelera la marcha haciendo caso omiso a las indicaciones de los efectivos, huyendo rápidamente e iniciándose una persecución controlada, tal es así que, al llegar a la intersección con calle Gobernador Castillo dobla de contramano, impactando contra un automóvil, ante lo cual, logran su demora y secuestro preventivo del rodado –marca Guerrero trip-.
Posteriormente y tras las primeras averiguaciones resultó que esta persona de 28 años de edad y el rodado secuestrado, estarían presuntamente vinculados en un ilícito ocurrido el pasado 10 de febrero por calle J.R. Vidal al 1600 con la modalidad de arrebato.
El sujeto junto al rodado secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites que corresponden.