lunes, 16 de febrero de 2026

La Policía logró recuperar parte del dinero robado a un empresario en Paso de la Patria, hay un demorado

VARIOS ALLANAMIENTOS
Personal Policial de la Comisaría de Paso de la Patria, junto con la colaboración con otras dependencias, que les permitieron concretar avances investigativos en torno a un caso en la jornada de antes de ayer, tras ingresar a una vivienda en ausencia de sus dueños habrían sustraído una importante suma de dinero, y por el cual se logró la detención de un sujeto vinculado al hecho, el secuestro de dinero y otros elementos relacionados a la investigación.

Cabe mencionar que este delito habría ocurrido este sábado en horas de la madrugada, cuando sujetos desconocidos ingresaron a una vivienda y con la modalidad de escruche, habrían sustraído una importante suma de dinero. Es por ello que una vez recepcionada la denuncia, los mencionados efectivos realizaron múltiples tareas investigativas que les permitieron individualizar a dos sujetos implicados y junto con personal de la Dirección de Investigación Criminal, concretar en horas de la mañana de hoy realizar dos allanamientos en diversas viviendas de nuestra capital que dejó como saldo el secuestro de las prendas de vestir que habrían utilizado al momento del hecho, la detención de un hombre de apellido Azcona (40) e incautar una suma de dinero que tendría relación con la investigación. 

Al respecto, en la citada Comisaría, se prosiguen con las diligencias sumariales del caso en colaboración con las autoridades Judiciales en turno.