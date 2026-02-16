La Policía logró recuperar parte del dinero robado a un empresario en Paso de la Patria, hay un demorado

Cabe mencionar que este delito habría ocurrido este sábado en horas de la madrugada, cuando sujetos desconocidos ingresaron a una vivienda y con la modalidad de escruche, habrían sustraído una importante suma de dinero. Es por ello que una vez recepcionada la denuncia, los mencionados efectivos realizaron múltiples tareas investigativas que les permitieron individualizar a dos sujetos implicados y junto con personal de la Dirección de Investigación Criminal, concretar en horas de la mañana de hoy realizar dos allanamientos en diversas viviendas de nuestra capital que dejó como saldo el secuestro de las prendas de vestir que habrían utilizado al momento del hecho, la detención de un hombre de apellido Azcona (40) e incautar una suma de dinero que tendría relación con la investigación.
Al respecto, en la citada Comisaría, se prosiguen con las diligencias sumariales del caso en colaboración con las autoridades Judiciales en turno.