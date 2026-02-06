La Policía pone en marcha un operativo de seguridad para el Festival del Autentico Chamamé Tradicional en Mburucuyá

En relación a las actividades
difundidas por el Municipio de la Localidad de Mburucuya a través de Instituto
de Cultura- del Gobierno Provincial se destaca el evento más significativo de
la localidad, más precisamente entre los días 06, 07 y 08 de febrero del
corriente año, donde se llevará a cabo la "57° Edición del Festival
Provincial del Chámame y 21° del Festival Nacional del Autentico Chámame
Tradicional en el anfiteatro Eustaquio Miño sito en el Balneario Municipal de
Mburucuyá.
Este es un evento de masiva
concurrencia, donde se espera la cantidad aproximada de entre 8 mil a 10 mil
personas por noches, las que provienen de distintos lugares del país y
considerando que la misma adquiere carácter de Fiesta Nacional del Auténtico Chámame
Tradicional, cuyo éxito se repite todos los años, reuniendo artistas locales,
nacionales; es por ello, que la Policía de Corrientes implementara un
dispositivo especial de seguridad en dicho evento.
Dicho operativo se llevará a cabo
tanto dentro del predio como así también en el interior de la localidad, con la
finalidad de brindar seguridad a las personas que visitan el lugar, a los
automovilistas que transitan y/o habitantes de la zona, Intensificando las
tareas de prevención de ilícitos que pudieran producirse ante la gran afluencia
de personas.
Ante ello es necesario asignar todos los recursos tanto humanos como materiales disponibles para lograr la optimización del servicio en materia de seguridad, garantizando el normal desenvolvimiento del espectáculo, tanto en el predio como también sus adyacencias y ámbito jurisdiccional.