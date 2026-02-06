viernes, 6 de febrero de 2026

La Policía pone en marcha un operativo de seguridad para el Festival del Autentico Chamamé Tradicional en Mburucuyá

En relación a las actividades difundidas por el Municipio de la Localidad de Mburucuya a través de Instituto de Cultura- del Gobierno Provincial se destaca el evento más significativo de la localidad, más precisamente entre los días 06, 07 y 08 de febrero del corriente año, donde se llevará a cabo la "57° Edición del Festival Provincial del Chámame y 21° del Festival Nacional del Autentico Chámame Tradicional en el anfiteatro Eustaquio Miño sito en el Balneario Municipal de Mburucuyá.

Este es un evento de masiva concurrencia, donde se espera la cantidad aproximada de entre 8 mil a 10 mil personas por noches, las que provienen de distintos lugares del país y considerando que la misma adquiere carácter de Fiesta Nacional del Auténtico Chámame Tradicional, cuyo éxito se repite todos los años, reuniendo artistas locales, nacionales; es por ello, que la Policía de Corrientes implementara un dispositivo especial de seguridad en dicho evento.

Dicho operativo se llevará a cabo tanto dentro del predio como así también en el interior de la localidad, con la finalidad de brindar seguridad a las personas que visitan el lugar, a los automovilistas que transitan y/o habitantes de la zona, Intensificando las tareas de prevención de ilícitos que pudieran producirse ante la gran afluencia de personas.

Ante ello es necesario asignar todos los recursos tanto humanos como materiales disponibles para lograr la optimización del servicio en materia de seguridad, garantizando el normal desenvolvimiento del espectáculo, tanto en el predio como también sus adyacencias y ámbito jurisdiccional.