La Policía pone en marcha un operativo especial de seguridad para los Corsos en Yapeyú

En el marco de llevarse a cabo
los Corsos Oficiales en la localidad de Yapeyú, sobre calle Sargento Cabral,
entre Avenida del Libertador y Calle Adolfo Flores Meza durante los días sábado
07 de febrero de 2026 y domingo 15 de febrero de 2.026, festividades
carnestolendas en las que se incrementa el movimiento de la población de la
localidad, como así también la actividad comercial, debido a la gran afluencia
de público que visitan la ciudad (afluencia de 800 personas por noche de evento
aproximadamente), provenientes de diferentes puntos de la región, de la
provincia y del país, inclusive de países vecinos, siendo la Policía de la
Provincia de Corrientes el Órgano Estatal encargado de garantizar la seguridad
de toda la Comunidad.
El cronograma de espectáculos con
motivos de los Carnavales serán los siguientes: SABADO: 07 de febrero de 2.026,
hs. 21:30, primera noche de pasada y apertura. DOMINGO: 15 de febrero de 2.026,
hs. 21:30: segunda noche de pasada y cierre.
La Operación llevada a cabo por la Policía de Corrientes de la dependencia de esa localidad y zonas adyacentes consistirá en ejecutar un Plan de Seguridad los días sábado 07 de febrero y domingo 15 de febrero 2026, basándose en la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos, como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que amerite la intervención policial, para que el evento se desarrolle con total normalidad.