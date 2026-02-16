La Policía recuperó dos "Cobayos" recientemente sustraídos

En horas de la siesta de ayer 15-02-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, tras tomar conocimiento de la sustracción de dos “cobayo”, y luego de un intenso rastrillaje lograron hallar y recuperar dichos animales.
El procedimiento lo realizaron cerca de las 14.00 horas, cuando tomaron conocimiento que de un domicilio ubicado por calle José Negro y las Margaritas, personas de identidad desconocida habrían sustraído dos animales domésticos de raza “Cobayo”, logrando tras un intenso rastrillaje por el lugar y zonas aledañas dar con los animales denunciados como sustraídos, los cuales se encontraban abandonados y escondidos en un descampado, ubicado por las calle Los Tulipanes y Ballerini, por lo que se procedió al secuestro preventivo.
Posteriormente, procedieron a la entrega a su propietaria, en tanto, en la citada dependencia policial se continúa con las diligencias de rigor.