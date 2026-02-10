martes, 10 de febrero de 2026

La Policía recuperó la campana que fue robada de una iglesia

En horas de la noche de ayer 09-02-26, personal de la Unidad Antiarrebatos, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una campana de bronce recientemente sustraída.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 20:30horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una campana de bronce de una Parroquia del Barrio Molina Punta, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y amplios rastrillajes por distintas zonas, logrando así en el predio del ex hipódromo hallar y recuperar dicha campana recientemente sustraída.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.