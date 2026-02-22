La Policía recuperó un celular recientemente sustraído

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Séptima en forma conjunta y coordinada con personal de la Unidad Especial Antiarrebatos, llevaron adelante tareas investigativas, en relación a un hecho delictivo -supuesto robo de celular- registrado días atrás.
Por le hecho, en la tarde de ayer 21-02-26, finalmente los mencionados efectivos lograron determinar que dicho elemento estaba siendo ofrecido para la venta en una red social, es por ello, que, continuando con la línea investigativa, lograron recuperar el teléfono celular -marca Apple, modelo iPhone 16 Pro Max- el cual sería el mismo denunciado como sustraído.
Al respecto, el elemento secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.