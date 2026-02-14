La Policía recuperó un columpio recientemente sustraído

En horas de la mañana de hoy 14-02-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un columpio de jardín recientemente sustraído.
El procedimiento lo realizaron pasadas las 07:00 horas, luego de tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 de la sustracción de un columpio de jardín con toldo de un domicilio ubicado en calle Jamaica al N°4300 aproximadamente de esta Ciudad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías se dirigieron al lugar donde tras un amplio patrullaje por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar lo sustraído abandonado en la vía pública.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.