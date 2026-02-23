La policía recuperó un secarropas robado

En horas de la madrugada de hoy 23-02-26, efectivos policiales de la Comisaria Decimo Cuarta Urbana, realizando recorridas de prevención de ilícitos procedieron al secuestro de un secarropa que aparentemente habría sido denunciado como sustraído momentos antes.
El procedimiento lo llevaron a cabo en momentos que se encontraban en inmediaciones de calles Alcorta y Larreta, donde observaron a un sujeto llevando un secarropa, quien, al darse cuenta de la presencia policial, arroja dicho elemento en la vía publica y se da a la fuga por los pasillos de la zona, por ello se procedió secuestro preventivo del elemento, el cual tras las primeras averiguaciones aparentemente habría sido sustraído en cercanía del Barrio Dr. Montaña.
Al respecto, el elemento fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los trámites correspondientes.