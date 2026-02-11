La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

Ayer 10-02-26, personal policial dependientes de la Comisaria Decimo Primera urbana tomo conocimiento de un hecho delictivo registrado por calle Marco Sastre entre Avenida Armenia y calle Davalos, donde una mujer habría sido victima de un hecho delictivo -arrebato de celular-.
Por ello, al momento de encontrarse realizando
recorridas de prevención observaron por calle 20 de Mayo a una persona, quien
seria el presunto autor del hecho y quien, al notar la presencia policial
emprende su huida, arrojando en la vía pública un teléfono celular.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron al secuestro preventivo del elemento -marca Samsung modelo A56-, el cual -según las primera averiguaciones realizadas- se pudo determinar que se trataría del mismo denunciado como sustraído horas antes, por lo que fue trasladado hasta la mencionada comisaria y puesto a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias al respecto.