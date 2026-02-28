La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron pasadas las 20:30horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -marca Oxea, rodado 29- en inmediaciones del Pasaje Irupé de esta ciudad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y amplios patrullajes por distintas zonas, logrando así hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído, como así también procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre -alias Tololo- de 40 años de edad.
El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.