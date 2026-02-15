La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En horas de la mañana de hoy 15-02-26, efectivos policiales de la Comisaría Decimo Cuarta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída.
Dicho procedimiento lo realizaron cerca de las 11:00 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta 11oc.c que se encontraba en un domicilio del Barrio Esperanza, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso patrullaje por distintas zonas, logrando visualizar en un sitio baldío visualizar una motocicleta con las características similares a la sustraída, procediéndose a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.
Lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.