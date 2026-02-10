La Policía recuperó una motocicleta robada

En la tarde de hoy 10-02-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos en que realizaban recorridas de prevención, más precisamente por Avenidas Armenia y Gregorio Pomar, observaron a un joven circulando a alta velocidad a bordo de una motocicleta y a quien, al intentar identificar, el mismo emprende su huida hacia el barrio Itati, donde más precisamente por calles Amado Bompland y Río Paraná arroja el rodado y se pierde de vista.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
proceden al secuestro preventivo del rodado -marca Honda Wave de 110cc-, el
cual poseía el tambor violentado y tras realizar las primeras averiguaciones se
logró determinar que se trataría del mismo denunciado como sustraído en la
jornada de ayer.
Al respecto, la motocicleta fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.