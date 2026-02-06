La Policía rescató 47 jilgueros que estaban a la venta en Curuzú Cuatiá

Personal de la Policía Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá llevó adelante un allanamiento en el Barrio 122 Viviendas, en el marco de una investigación fiscal por comercialización prohibida de fauna silvestre. El procedimiento arrojó resultado positivo, con el secuestro de diez jaulas y la recuperación de alrededor de cuarenta y siete aves de la especie Misto (Sicalis luteola), conocidas en la zona como jilguero de campo, que estaban en cautiverio.
Por disposición del médico veterinario interviniente y teniendo en cuenta el estrés térmico que presentaban los ejemplares, se resolvió su liberación inmediata en su hábitat natural, previa comunicación de lo actuado a la Fiscalía Rural correspondiente, que continúa con la causa.