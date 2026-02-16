La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

En la mañana de hoy 16-02-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, en el marco de un legajo judicial que se encuentra en trámite, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, tras un rápido y eficaz accionar, secuestraron una motocicleta vinculada al hecho que se investiga.
El procedimiento fue concretado pasadas las 05:30 horas, cuando los efectivos se encontraban por Avenida Teniente Ibañez y calle Piragine Niveyro, donde visualizaron a una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- quien al notar la presencia policial intenta huir del lugar, ingresando a los pasillos del barrio Trujillo, donde abandona el rodado en la vía pública, perdiéndose de vista, por lo que se procedió al secuestro del mismo, además, a simple vista se la observaba con el tambor de ignición violentado.
El rodado secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.