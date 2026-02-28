La Policía secuestro una motocicleta de dudosa procedencia

El jueves 26-02-26 en horas de la tarde, efectivos policiales dependientes de la comisaría Décimo Cuarta urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención en zonas del Barrio Dr. Montaña observaron abandonada en una zona de baldío, una motocicleta marca Zanella ZB de 110 cilindradas.
Por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta a fin de determinar su procedencia.
La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la citada comisaría a fin de continuar con las diligencias del caso.