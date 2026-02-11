miércoles, 11 de febrero de 2026

La Policía secuestró una pistola de aire comprimido relacionada a una causa judicial

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Octava urbana en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, dieron inicio a tareas investigativas en relación a un hecho delictivo, en el cual fuera victima un menor de edad a quien, persona desconocida le habría sustraído su teléfono celular y por el cual, en la jornada de ayer 10-02-26, tras diligenciar una orden de allanamiento los mencionados efectivos lograron secuestrar un arma símil a 9 milímetros modificada con municiones de aire imprimido, relacionada presuntamente a la causa que se investiga.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en un domicilio ubicado en el asentamiento del barrio Pirayuí, donde secuestraron el elemento que presuntamente habría sido utilizado al momento del hecho.

Al respecto, el arma secuestrada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la mencionada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias del caso y se continúa trabajando a fin de dar con el presunto autor.