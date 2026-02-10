Lavalle: Tras allanamiento la Policía secuestró un revolver vinculado a una causa judicial

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Lavalle, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho ocurrido días atrás, tras diligenciar una orden de allanamiento secuestraron un arma de fuego que tendría relación al legajo judicial que se encuentra en trámite.
Los distintos trabajos investigativos desplegados llevaron a los policías
a diligenciar un allanamiento en la mencionada localidad, donde procedieron al
secuestro de un Revólver calibre 22 largo, de marca Galand-.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal
interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se
prosigue con los tramites del caso.