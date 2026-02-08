domingo, 8 de febrero de 2026

Loreto: Dos personas perdieron la vida tras el vuelco de una camioneta

En horas de la mañana de hoy 08-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Loreto, tomaron conocimiento sobre un siniestro vial, registrado por Ruta Nacional N.º 12, a la altura del km 1.209 aproximadamente, lugar donde por causas que es materia de investigación aparentemente se habría producido el despiste de una camioneta, lo que produjo el lamentable deceso de su conductor y de una mujer quien seria una de las acompañantes.

Según la incoación inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 06:25 horas y tuvo como protagonista a una camioneta -marca Renault Oroch- conducido por un hombre mayor de edad de apellido García quien tenia como acompañantes a dos mujeres, a un hombre -mayores- y un menor de 14 años de edad.

A consecuencia del siniestro, en el lugar se produjo el lamentable deceso del conductor del rodado y de una de las acompañantes -de apellido Gómez 74 años -; en tanto que los demás ocupantes fueron trasladados hasta el Hospital local.

Al respecto, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada dependencia se continúan con las actuaciones correspondientes.