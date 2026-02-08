Loreto: Dos personas perdieron la vida tras el vuelco de una camioneta

Según la incoación inicial obtenida, el hecho se habría registrado
alrededor de las 06:25 horas y tuvo como protagonista a una camioneta -marca
Renault Oroch- conducido por un hombre mayor de edad de apellido García quien
tenia como acompañantes a dos mujeres, a un hombre -mayores- y un menor de 14
años de edad.
A consecuencia del siniestro, en el lugar se produjo el lamentable deceso
del conductor del rodado y de una de las acompañantes -de apellido Gómez 74
años -; en tanto que los demás ocupantes fueron trasladados hasta el Hospital
local.
Al respecto, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada dependencia se continúan con las actuaciones correspondientes.