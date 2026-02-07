sábado, 7 de febrero de 2026

Lucha contra el abigeato en Bella Vista: Hay dos demorados y elementos secuestrados

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista, llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa iniciada por supuesto abigeato y por el cual en la jornada de ayer 06-02-26 diligenciaron una orden de allanamiento, logrando el secuestro de elementos de interés para la causa.

El procedimiento, lo concretaron en dos domicilios ubicados en esa localidad, donde los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar armas de fuego varias; una tipo escopeta, calibre 16, dos consistentes en un fusil Winchester calibre 44-40 con cuarenta, cartuchos del mismo calibre y un fusil Winchester calibre .22, como así también tres juegos completos de aperos (lazos), cuchillos,  balanzas y trozos de cuero presumiblemente pertenecientes a un animal vacuno, los cuales se hallaban ocultos en un chiquero de porcinos, todos relacionados presuntamente al hecho que se investiga. Asimismo, se demoró a dos hombres mayores de edad.

Los elementos secuestrados y personas demoradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.