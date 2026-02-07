Lucha contra el abigeato en Bella Vista: Hay dos demorados y elementos secuestrados

El procedimiento, lo concretaron
en dos domicilios ubicados en esa localidad, donde los mencionados efectivos
lograron hallar y secuestrar armas de fuego varias; una tipo escopeta, calibre
16, dos consistentes en un fusil Winchester calibre 44-40 con cuarenta,
cartuchos del mismo calibre y un fusil Winchester calibre .22, como así también
tres juegos completos de aperos (lazos), cuchillos, balanzas y trozos de cuero presumiblemente
pertenecientes a un animal vacuno, los cuales se hallaban ocultos en un chiquero
de porcinos, todos relacionados presuntamente al hecho que se investiga.
Asimismo, se demoró a dos hombres mayores de edad.
Los elementos secuestrados y personas demoradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.