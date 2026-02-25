Mercedes: Un carpincho paseó por el centro y terminó escoltado por la Policía

Anoche, cerca de las 23:00, un vecino poco habitual decidió recorrer la esquina de Bartolomé Mitre y Lacour, en pleno corazón de Mercedes. El protagonista: un carpincho de buen porte que, sin pedir semáforo ni permiso, se instaló frente a una vivienda y sorprendió a más de uno.
El aviso de una ciudadana activó el operativo. Una comisión de la Policía Rural y Ecológica de Mercedes , encabezada por el oficial principal Daniel Forlín junto a los sargentos ayudantes Osvaldo Leyes y Osvaldo Alfonzo, logró capturar al animal sin que nadie resultara herido.
Con apoyo del personal de Recursos Naturales y de los Bomberos Voluntarios, el roedor VIP fue trasladado y liberado en su hábitat natural.
Final feliz para el visitante más famoso de la noche. El centro volvió a la calma… y el “papa” de los carpinchos, a casa.