Mercedes: Una mujer Policía murió electrocutada en un Hospedaje

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Segunda de Mercedes, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevan adelante tareas investigativas en relación a un hecho, registrado en las primeras horas de hoy 22-02-26 en un Hospedaje -hotel- ubicado por calle Juan Pujol al 1500 aproximadamente, donde una mujer -funcionaria policial- fue hallada sin vida aparentemente y según las primeras diligencias realizadas al mantener contacto con un cable habría recibido una descarga eléctrica.
Conforme a las primeras diligencias realizadas, se determinó que el hecho se registró alrededor de las 00:00 horas aproximadamente, lugar donde aparentemente la mujer -de 35 años de edad- se encontraba alojada y fue hallada sin vida, desconociéndose hasta el momento más detalles y pormenores del hecho.
Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias correspondientes del caso.