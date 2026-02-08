Monte Caseros: Rompió una vidriera y terminó preso

En la madrugada de hoy 08-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Monte Caseros, fueron alertados por medio del Sistema de Seguridad 911, que por calles Colon y Pellegrini un hombre fue reducido por vecinos del lugar.
Por tal motivo, con la premura
del caso, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar, donde al
entrevistarse con los mismos, manifestaron que la persona que tenían reducida
habría violentado la vidriera de un local comer -lencería ubicada en las
inmediaciones- por lo que fue demorado, tratándose de un mayor de edad, alias
“chicharra”.
La persona demorada fue trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.